Путин назвал главную идею, объединяющую россиян

Москва, 8 мая. Патриотизм — это главная объединяющая россиян идея, считает президент РФ Владимир Путин. Глава государства напомнил, что во времена тяжелых испытаний российский народ всегда сплачивался вокруг любви к Отечеству.

«В нашем народе всегда было и есть понимание, что или мы победим, или нас не будет», — сказал глава государства в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин».

Напомним, в феврале этого года Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос, выяснив, что россияне связывают с понятием «патриотизм». Большинство респондентов назвали любовь к своей стране и неподкупность.

Более половины участников опроса заявили, что человек, который мечтает переехать в другую страну, а также тот, у кого есть счета за рубежом, второе гражданство, или тот, кто работает в организации — «иностранном агенте», не может быть патриотом России.

Непатриотичным респонденты считают также незнание государственной символики родной РФ. Негативно высказались россияне и об уклонении от службы в армии.