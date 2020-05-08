США замалчивают роль СССР в освобождении Европы от фашизма

Вашингтон, 8 мая. Министерство обороны США опубликовало краткую историю победы над фашистской Германией в Европе, приписав все заслуги союзническим силам.

В опубликованном материале по случаю Дня Победы, который в Европе и США отмечается 8 мая, сказано, что высадка союзников в Нормандии послужила переломным событием в войне.

«Война бушевала почти пять лет, когда 6 июня 1944 года американские и союзные войска высадились на пляжах Нормандии. Вторжение ознаменовало начало конца для Адольфа Гитлера и нацистской Германии», — говорится в материале Минобороны США.

В действительности же союзные войска намеренно затягивали открытие второго фронта, игнорируя требование СССР вступить в войну. Союзники дождались перелома в войне, когда Гитлер стал терпеть одно поражение за другим, и открыли второй фронт только тогда, когда исход войны был ясен.

Кроме того, указывается, что Вторая мировая война фактически не окончена, потому что Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор. В материале ни разу не упоминается оккупация Чехословакии с позволения европейских стран или атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

Также США опубликовали инструкцию по празднованию Дня Победы в Европе. В ней приведены примеры публикации и пресс-релизов в честь праздника.

Ранее президент России Владимир Путин назвал бредом попытки обвинить СССР в подготовке и развязывании Второй мировой войны. Глава государства отметил, что искажением истории о войне занимаются и США, и страны Евросоюза, чтобы лишить Россию как правопреемника Советского Союза статуса державы-победительницы.