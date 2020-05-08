Цеков назвал примитивными обвинения США против РФ в дезинформации по коронавирусу

Москва, 8 мая. Обвинения России в дезинформации по распространению коронавируса, прозвучавшие из Вашингтона, повторяют выработанные штампы. Такое мнение высказал член Совета Федерации Сергей Цеков.

В разговоре с корреспондентом iReactor сенатор заявил, что рассуждения американской администрации примитивны и тенденциозны. При этом в самих США эпидемиологическая ситуация продолжает стремительно ухудшаться.

«Их дискуссия по этим проблемам совершенно поверхностна, я бы сказал, примитивна, какая-то детская. Ничего у американцев по дискредитации России в ситуации с коронавирусом не получится», — подчеркнул Цеков.

По его словам, статистика по коронавирусной инфекции, которую публикуют в Вашингтоне, описывает лучше всего сложившуюся обстановку, что никакая кампания по дезинформации не требуется.

«Они не знают, какую другую политику дня предложить, какую другую информацию поставить на первый план. Они выбрали Россию в образе врага, с которым надо постоянно бороться. Вот борются уже не один десяток лет», — резюмировал парламентарий.

Ранее Госдепартамент США провел брифинг, на котором Россию обвинили в якобы дезинформации по ситуации с коронавирусом с целью дестабилизации обстановки.

США возглавляют общемировую статистику по количеству зараженных и погибших от пневмонии COVID-19. В стране выявлено свыше 1,2 миллиона случаев инфицирования, жертвами заболевания стали более 75 тысяч человек.