Трансляция праздничного салюта в День Победы пройдет в социальной сети «ВКонтакте»

Москва, 8 мая. Трансляцию праздничного салюта в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 Мая можно будет увидеть в сообществе Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» в социальной сети «ВКонтакте».

В условиях действующего в России режима самоизоляции салют в День Победы вся страна будет смотреть онлайн. При этом такую возможность предоставляют не только федеральные телеканалы, но и сообщество конкурса «Большая перемена».

Отметим, что одной из главных площадок для просмотра салюта в Москве традиционно считается Поклонная гора. Так, 9 мая, в 22.00 по московскому времени, салют над Поклонной горой, не выходя из дома, смогут посмотреть сотни тысяч школьников и их родителей в группе конкурса.

Кроме того, в социальной сети рассказали, что в преддверии праздника в сообществе проходят акции «Окна Победы», «Открытка Победы», «О Победе поет вся Россия», «По улицам Победы» и «Кадры Победы». В рамках этих акций ученики школ украшают окна своих квартир и домов к празднику, рисуют открытки для ветеранов.

Кроме того, они перелистывают семейные фотоальбомы в поисках фотографий военных лет и вместе с родителями поют любимые песни — «Катюшу» и «День Победы». Летчики и космонавты проводят онлайн-лектории для школьников. Также участники поисковых движений рассказывают о работе по увековечиванию погибших при защите Отечества, а юные герои рассказывают сверстникам о своих подвигах.