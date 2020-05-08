Межевич: НАТО не представляет для России военной угрозы

Санкт-Петербург, 8 мая. Даже объединенный блок НАТО не представляет для России прямой военной угрозы, но за победу на информационном фронте еще нужно побороться. Такое мнение выразил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, доктор экономических наук, профессор Николай Межевич в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».

«Понятно, что ни эстонская, ни латвийская, ни литовская, ни даже польская армия не представляют для нас военной угрозы. Я рискну предположить, что даже объединенная НАТО не представляет для нас прямой военной угрозы. Да и вообще я не очень верю в военную угрозу, я верю в угрозу информационной войны, которая сейчас идет в средствах массовой информации, проходит через экспертное сообщество, и это единственная форма войны, которая им доступна. В этой войне наша победа пока неочевидна», — отметил Межевич.

Он прокомментировал недавние заявления президентов балтийских стран, обвинивших СССР в развязывании Второй мировой войны.

«У них нет сейчас более объединяющего сюжета, чем поиск врага. Для Эстонии, Латвии, Литвы больших проблем здесь нет: враг определен один раз, очень давно, не в этом веке, не в прошлом и даже не в позапрошлом. Враг называется то Российской империей, то Советским Союзом, то Российской Федерацией, но, конечно, к советской истории у них «особое» почтение, поскольку Советский Союз сделал то, на что они не рассчитывали. Они сегодня считают себя победившей стороной, участниками антигитлеровской коалиции. На самом деле они являются абсолютно иной стороной, они являются как раз участниками гитлеровской коалиции», — подчеркнул эксперт.

Собеседник ФАН напомнил, что от рук пособников нацизма в Прибалтике гибли не только евреи, но и цыгане, идейные коммунисты и даже их собственные соотечественники.