Зеленский назвал «ошибкой» реакцию Грузии на назначение Саакашвили

Киев, 8 мая. Президент Украины Владимир Зеленский назвал «ошибкой» решение Грузии отозвать своего посла из Киева.

Ранее глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявил, что Тбилиси отзывает посла из Киева для консультаций. Министр отметил, что данное решение связано с назначением экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на должность главы исполнительного комитета Национального совета реформ Украины.

В свою очередь Зеленский назвал «ошибкой» решение грузинской стороны, отметив, что проводимая Киевом кадровая политика не касается Тбилиси.

«Мне кажется, это ошибка грузинской стороны. Мне кажется, что после консультаций все стороны поймут, что в каждой стране кадровая политика касается той страны и тех граждан, которые живут в этой стране», — пояснил Зеленский.

Стоит отметить, что Михаил Саакашвили был заочно осужден в Грузии и объявлен в розыск за совершение тяжких преступлений.

Напомним, в 2015 году Саакашвили получил украинский паспорт, после чего был назначен главой Одесской области. В 2016 году тогдашний президент Украины Петр Порошенко отправил Саакашвили в отставку. В 2017 году Порошенко лишил Саакашвили украинского паспорта, когда тот находился за пределами Украины. Позднее Саакашвили удалось «прорваться» на украинскую территорию из Польши при поддержке своих сторонников.

В начале 2018 года украинская полиция задержала Саакашвили в Киеве, после чего он был депортирован в Польшу. Позднее бывший грузинский президент обвинил Порошенко в «похищении» и незаконном выдворении с территории Украины.