Доктор исторических наук рассказал об истинной роли Запада в усилении нацистского режима

Доктор исторических наук Николай Леонов уверен, что США и союзники несут ответственность за усиление гитлеровской Германии.

В преддверии 75-й годовщины Победы над нацистской Германией Министерство обороны США опубликовало презентацию о Второй мировой войне, в которой заявило, что «начало конца для Адольфа Гитлера и нацистской Германии» якобы ознаменовала именно высадка американских войск и союзников на побережье Нормандии.

Презентация носит название «День победы в Европе: время празднования, осмысления». В самом начале электронного документа представлено фото барельефа «Встреча на Эльбе», изображающего встречу советских и американских солдат в апреле 1945 года. При этом в пояснении к снимку нет упоминания о Советском Союзе и его роли в победе над войсками Вермахта, рассказывается лишь о действиях Соединенных Штатов в войне в Европе, начиная с высадки во Франции.

«Война бушевала уже почти пять лет, когда 6 июня 1944 года войска США и союзников высадились на побережье французской Нормандии. Вторжение ознаменовало начало конца для Адольфа Гитлера и нацистской Германии. Меньше чем через год Германия капитулирует, и Гитлер будет мертв», — сообщает американское военное ведомство, откровенно намекая на то, что вклад США в победу на Гитлером якобы стал решающим.

Особенно стоит отметить, что в презентации говорится, что документ о капитуляции немецких войск сначала был подписан 7 мая во Франции, и только потом, 8 мая «по настоянию советского премьера Иосифа Сталина была проведена еще одна церемония подписания капитуляции с участием немецкого фельдмаршала Вильгельма Кейтеля».

Истинная роль Запада в победе

Появление представленной Пентагоном презентации «День победы в Европе: время празднования, осмысления» раскритиковал генерал-лейтенант КГБ в отставке, доктор исторических наук, профессор кафедры дипломатии МГИМО и депутат Государственной думы России IV созыва Николай Леонов. В интервью корреспонденту Федерального агентства новостей он заявил, что публикация своего видения результатов победы во Второй мировой войне со стороны США — «это шаблонное поведение союзников, выполненное в духе Холодной войны».

«Сразу видится желание снизить роль Советского Союза и всячески приподнять свое участие во Второй мировой войне. Все перевернуто с ног на голову. Вот только когда мы начинаем говорить о фактических цифрах побед, становится понятно, что основную роль в нанесении ущерба фашистской Германии, конечно же, сыграл Советский Союз. И по числу понесенных собственных потерь, и по числу нанесенных противнику жертв. Безусловно, союзники сыграли какую-то роль в победе, но не более чем вспомогательную. Тем не менее мы с уважением относимся к поставкам по ленд-лизу, которые шли в годы войны, никто не умаляет роли американцев на финишном этапе войны, но основную роль сыграл именно СССР», — говорит историк.

По словам собеседника ФАН, если разделять вклад Советского Союза и других союзников в итоги Второй мировой войны, то «80% победы — это заслуга СССР и советского народа, и только 20% следует отнести к действиям союзников». В то же время Николай Леонов напоминает, что Соединенные Штаты Америки и Великобритания во время войны по большому счету исправляли свои ошибки, допущенные ранее.

«И США, и Великобритания, и даже Польша сыграли очень значимую роль в становлении нацистского режима, его развитии. Наше поколение забыло один из документов, который был опубликован после войны по инициативе советских военных и политических деятелей. Он назвался «Фальсификаторы истории» (книга издана Советским информационным бюро и частично переписана Иосифом Сталиным в ответ на обнародованные в январе 1948 года документы, касающиеся германо-советских отношений до и после пакта Молотова-Риббентропа. — Прим. ФАН). Вот этот незаслуженно забытый документ рассказывает правду об истоках Второй мировой войны, о торможении процесса создания антигитлеровской коалиции, в котором мы играли ведущую роль с точки зрения инициаторов. Мы даже передавали точное количество наших дивизий, танков, которые были готовы принять участие в этой коалиции при условии, что нашим войскам будет разрешено пройти через территорию Польши для оказания реального сопротивления и начать войну против вермахта на территории самой Германии, потому что у нас с ней границ не было», — говорит доктор исторических наук.

Но тогда Польша категорически выступила против прохода советских войск, затормозив тем самым создание антигитлеровского фронта, за что впоследствии и поплатилась. Интересной в данном случае видится так называемая «Странная война», которую вели Франция и Англия после разгрома Польши.

«Ведь они же совершенно спокойно сидели с сентября 1939 года до начала наступления гитлеровских войск на Францию в мае 1940 года. Они полгода ничего не делали, союзнички, называется. У них было преимущество и технике, и в живой силе, во всем. И мы готовы были бы их поддержать, но они дожидались того момента, когда немцы прорвут франко-английский фронт и учинят разгром Франции и начнут так называемую Дюнкеркскую операцию против английского экспедиционного корпуса. Ведь это же надо было нихрена не делать в течение полугода! Они даже сами придумали термин «Странная война». Но суть в том, что Запад ждал, когда Гитлер нападет на Советский Союз, больше у них забот никаких не было. Устроили шоу во время советско-финской войны, оказывая помощь Финляндии в войне против СССР! Хотя Финляндия все равно потом стала союзником гитлеровской Германии и участвовала в войне на их стороне», — подчеркивает собеседник ФАН.

Напомнил эксперт «союзникам» и о нежелании открывать второй фронт.

«Все эти мемуары Черчилля — это прямая поддержка со стороны Великобритании и США нацистского режима, циничная ставка на то, чтобы вымотать Советский Союз, выколоть его людские ресурсы, а потом уже вмешаться с позиции силы и командовать по существу всей Западной Европой. Вот чего они добивались. А уж говорить о Польше вообще не приходится, она занимала самую отвратительную позицию в предвоенные годы и участвовала вместе с немцами, с фашистами в разделе Чехословакии. А теперь они молчат об этом, как будто в рот воды набрали», — заключил Леонов.

Намеренное преувеличение заслуг союзников

Следует отметить, что презентация военного ведомства США об итогах Второй мировой войны снабжена огромным количеством фотографий, причем преимущественно американских военных. Таким образом Вашингтон прозрачно намекает на то, что во всех самых значимых событиях того времени принимали непосредственное участие именно войска США.

Однако с таким утверждением не согласен известный российский радиоведущий, писатель и публицист Армен Гаспарян. По его словам, Запад занимается намеренным преувеличением своих заслуг в деле победы над гитлеровской Германией, причем это касается как открытия второго фронта, так и оказания материальной помощи Советскому Союзу.

«Запад намеренно преувеличивает значение открытия второго фронта. Но они что, должны как-то иначе действовать? Они должны признать, что они на протяжении целого ряда лет уклонялись от вооруженной серьезной борьбы с нацистами? Нет конечно, они будут рассказывать о том, о чем им выгодно. Собственно, тут пунктов не очень много: основополагающий фронт находился в Африке, где, вероятней всего, и сложили свою голову все эсэсовские дивизии, высадка союзников в Нормандии, где они побили Вермахт и победоносное окончание войны в Берлине. Но, правда, почему-то, над рейхстагом в Берлине висел совсем другой флаг, но об этом же можно не говорить, можно не писать, фотографии можно не показывать. А для современного обывателя события 75-летней давности —это примерно как для меня татаро-монгольское иго. И эта схема работает», — утверждает Гаспарян.

Однако тут необходимо напомнить, что второй фронт был открыт в июне 1944 года, когда СССР, благодаря самоотверженности советских солдат и тружеников тыла, к тому времени переломил ход войны и практически полностью освободил от фашистов Восточную Европу и планомерно продвигался к Германии. То есть почти под самый конец войны.

«Они 30 лет минимум публикуют подобные доклады и презентации, если открывать книги, изданные в Соединенных Штатах о Второй мировой войне, начиная от самых простых вроде «Вторая мировая война в фотографиях», то можно с удивлением обнаружить, что там по поводу Советского Союза есть два кадра: Сталинград и снимок подписания пакта о безоговорочной капитуляции Германии. Больше там ничего нет. У них давным-давно сложена история о том, что нацистов разгромили они при незначительной, мизерной помощи Советского Союза. Они это тщательнейшим образом эксплуатировали на протяжении десятилетий, снимали об этом фильмы, писали об этом книги, рассказывали об этом в огромном количестве эфиров и конференций», — заключил эксперт.

Напомним, Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с вторжения войск нацистской Германии в Польшу. 22 июня 1941 года войска Третьего рейха и их европейские союзники напали на СССР. Великая Отечественная война длилась почти четыре года и закончилась освобождением от нацистов стран Центральной и Восточной Европы. Военные потери Советского Союза во Второй мировой войне оценивают ​более чем в 12 миллионов человек, общие людские потери — около 27 миллионов населения.