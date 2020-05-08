Лукашенко призвал защищать память о победе в Великой Отечественной от клеветы

Минск, 8 мая. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал соотечественников защищать от клеветы и фальсификаций Победу в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Об этом говорится на сайте главы государства.

Лукашенко опубликовал поздравление с 75-летием Победы. Он уточнил, что Белоруссия отмечает знаменательную дату в непростое время. По мнению Лукашенко, нынешние сложности меркнут перед лишениями, что «выпали на долю героического поколения, спасшего мир от коричневой чумы».

Президент Белоруссии выразил благодарность ветеранам, труженикам тыла.

«Поэтому белорусы должны сохранить в веках это бесценное наследие — нашу Великую Победу. Свято чтить и защищать ее от клеветы и фальсификаций», — подчеркнул он.

Напомним, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова ранее рассказала, что попытка оправдать нацизм — серьезная угроза для всего мира.

Нужно сказать, что в последнее время на Западе все чаще подвергаются сомнению героизм советского народа и его вклад в борьбу с нацизмом, победу во Второй мировой войне.

В январе 2020 года украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Освенцим якобы освободили украинцы, а Вторая мировая война и Холокост случились по вине Советского Союза.

Через несколько месяцев в Чехии демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу, который освободил страну от немецких захватчиков. Вместо снесенного памятника власти хотят установить памятник «освобождению Праги».