Международный телеканал RT покажет фильм «Шугалей» о похищенных в Ливии россиянах

Москва, 8 мая. Фильм «Шугалей» будет показан в эфире телеканала RT на двух языках. Русскоязычная аудитория сможет увидеть киноленту 8 мая.

RT присоединился к международной кампании по освобождению россиян Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Телеканал покажет зрителям фильм «Шугалей», основанный на реальных событиях. На русском языке кинолента выйдет в эфир 8 мая в 22.00 по московскому времени, на следующий день, в 21.30 фильм можно будет посмотреть на английском языке.

Напомним, кинокартина рассказывает о двух российских социологах, прибывших в Ливию для исследований. Ученых похищают боевики так называемого Правительства национального согласия и помещают в тюрьму «Митига» в окрестностях Триполи.

Фильм представляет интерес не только тем, что основан на реальных событиях, но и своей актуальной темой. Близкие и коллеги российских исследователей продолжают добиваться их немедленного освобождения.

Кинокритик Валерий Фомин считает, что «Шугалей» сможет изменить отношение международного сообщества к ситуации в Ливии. Он также выразил уверенность, что в ближайшее время выйдет ряд подобных фильмов, передает Федеральное агентство новостей.

Историк Евгений Гурьев высоко оценил достоверность исторических фактов, изложенных в картине. По его мнению, такие киноленты позволят напоминать о событиях российской истории.