Шерин пообещал, что изменение морских границ РФ и Украины плохо закончится для Киева

Украине не нужны морские границы с Россией в Черном море из-за отсутствия флота, который мог бы их охранять. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал депутат Госдумы Александр Шерин, комментируя заявление бывшего первого замруководителя Госгидрографии Богдана Устименко о желании Киева пересмотреть российско-украинские границы.

На пресс-конференции Богдан Устименко предложил подвергнуть Россию процедуре консилиации, то есть начать «принудительные переговоры» о разграничении государственных границ в акватории Черного моря.

«Учитывая то, что у нас с РФ нет морской границы, необходимо что-то с этим делать, и ответ находится в Конвенции ООН по морскому праву», — сказал он.

Как указал Устименко, впервые такой механизм урегулирования споров был применен Восточным Тимором против Австралии в 2016-2018 годах, когда удалось принудить Австралию подписать соглашение «о делимитации». Аналогичная ситуация с морскими границами, по его мнению, существует между Грузией и Россией. Устименко сообщил, что уже проведены «некоторые переговоры на техническом уровне» с Грузией по поводу единовременного запуска таких процедур со стороны Тбилиси и Киева.

«Таким образом, у нас будет больше шансов показать мировой общественности, что происходит непосредственно на Черном море, и насколько Россия грубо нарушает наши права, и в то же время это позволит более эффективно добиться успехов в международных инстанциях, потому что процедура консилиации фактически происходит под эгидой ООН», — добавил экс-замруководителя Госгидрографии.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин считает, что Украина благодаря таким заявлениям теряет возможность восстановить «добрососедские отношения единого славянского народа».

«Но если говорить языком Украины, то стране, у которой отсутствует флот, достаточно 500 метров от береговой линии нарезать границу вглубь моря. Они могли бы купаться и нырять, а иначе зачем Украине нужны морские границы. Украина находится под американской оккупацией, и у нее флота никогда не будет, пока страна не сможет стать самостоятельной, какой она была до 2014 года. Им в принципе морские границы не нужны. Страна, которая находится под внешним управлением, не будет вообще иметь своей армии», — заявил Шерин в комментарии ФАН.

К тому же парламентарий уверен, что осуществить нарезку границ в Черном море невозможно, а поэтому Украине приходится «свою немощность и бессилие» компенсировать такими словесными выпадами.

«Однако, чтобы добиться нахождения России в границах, которые кто-то нарежет, нужно будет против нас применять оружие. Но мы будем отвечать, и это закончится плохо для этих людей. Украина попыталась на трех катерах нарушить государственные границы, но они получили отпор, и никто за нее не заступился. Грузия тоже думала, что за нее Америка заступится, но этого не произошло. США могут только кого-то подстрекать или финансировать против России, но воевать с нами за кого-либо Америка не собирается», — объяснил Шерин.

По словам депутата, даже если эти украинцы нарежут новые морские границы, которые нужно будет охранять, то Украина никак не сможет это сделать.

«Значит она будет привлекать американцев, но они вступать с нами в боевое столкновение не будут, потому что их корабли из Черного моря потом никуда не уйдут. Мозгов, видимо, нет, и человек [Устименко] не знает, что такое международное и военное право. Он, наверно, насмотрелся фильмов про Рэмбо», — выразил мнение собеседник ФАН.

Шерин напомнил, что присутствие России на Черном море уже несколько раз пересматривалось, и даже был запрет иметь Черноморский флот.

«Это говорит о том, что периодически кто-то будет пытаться нашу страну в ее правах ущемить, а мы можем их сохранять и защищать прежнюю территорию. Все это зависит от уровня экономики и мощи нашей армии. С армией у нас всегда было все нормально, потому что она состоит из потомков победителей. У нас есть хорошая техника и вооружение, а поэтому никогда ни у кого не будет возникать мыслей», — добавил он.

Ранее власти Украины сообщили о намерении вернуть контроль над Донбассом до конца года. По словам руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, Киев также будет иметь план «Б» на случай, если этого не произойдет.