В ВОЗ оценили вероятность повторного заражения коронавирусом

Москва, 8 мая. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович оценила вероятность повторного заражения коронавирусом.

По словам Вуйнович, пока невозможно говорить однозначно о наличии иммунитета к COVID-19 у переболевших. Эксперт объяснила, что у переболевших выявлена только резистентность к вирусу — неспецифический иммунитет.

«Это первый ответ организма, когда есть клетки, которые сразу убивают то, что там находится, и у вируса нет шанса развиваться дальше», — рассказала представитель ВОЗ в интервью телеканалу «Звезда».

Вуйнович подчеркнула, что наличие неспецифического иммунитета еще не означает, что у переболевших имеется достаточное количество антител, чтобы быстро реагировать при повторном попадании вируса в организм.

Что касается специфического иммунитета, то он развивается после контакта или после болезни, объяснила эксперт. Если после кори иммунитет остается на всю жизнь, то про коронавирус пока нельзя так сказать.

По данным на 8 мая, более 10 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России за последние сутки. Всего в стране 187 859 заболевших в 85 регионах. За минувшие сутки в стране выздоровели 2805 человек, общее число поправившихся достигло 26 608.

Ранее эксперт ВОЗ в области употребления психоактивных веществ и аддиктивного поведения Владимир Позняк рассказал, как хороший сон помогает повысить устойчивость к долговременным нагрузкам и стрессам, особенно в период пандемии коронавируса.