Грузия отзывает посла из Киева из-за назначения Саакашвили. События дня. ФАН-ТВ

Путин и Меркель поздравили друг друга с Днем Победы Сегодня Европа начинает праздновать свое освобождение. Ровно 75 лет назад, 8 мая, был подписан Акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Подписание происходило поздним вечером в пригороде Берлина Карлсхорсте — по московскому времени уже наступило 9-е число, — и до сих пор праздник на Западе и в нашей стране отмечается в разные дни. Владимир Путин сегодня провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Лидеры обменялись поздравлениями по случаю освобождения мира от фашизма и заявили о важности сохранения исторической памяти о трагических событиях. Путин и Меркель подчеркнули, что сегодня Россия и Германия — партнеры в решении многих проблем. Кстати, Москва и Берлин оказывают друг другу помощь в борьбе с новым коронавирусом и намерены продолжать работу в этом направлении. Большое и светлое напоминание о Победе появилось сегодня в Нью-Йорке. На жилом здании Постоянного представительства Российской Федерации при ООН зажглась цифра 75, памятную дату видно жителям не только соседних домов, но и других районов американского мегаполиса. Напоминание о подвиге народов СССР будет светиться все праздничные дни. И эта акция, конечно, не единственная. В канун дня Победы символические мероприятия проходят по всему миру, во всех городах России. В этом году их даже больше, чем обычно, из-за особого карантинного режима.

Пик эпидемии в России может пройти скрыто Что касается эпидемии коронавируса, то пик, которого так ждут в России, может оказаться скрытым. Такое предположение сегодня делают врачи-инфекционисты. Прирост выявленных случаев в последние пять дней связан с количеством тестируемых и держится примерно на одном ежесуточном уровне. Количество госпитализаций при этом не растет. Так что общее число инфицированных по стране формируется с большой долей бессимптомных и легких форм. Всего по стране сегодня насчитывается почти 188 тысяч (187 859) случаев заражения COVID-19, за последние сутки выявлено более 10,5 тысячи (10 699) новых. Более 1700 (1723) пациентов умерли, но 26,5 тысячи (26 608) излечились. По словам специалистов, скоро число выздоровевших начнет превышать число заболевших. Это будет означать, что пик эпидемии успешно пройден.

МИД Грузии отозвал посла из Киева из-за Саакашвили После назначения Михаила Саакашвили главой украинского исполкома Национального совета реформ Грузия отозвала своего посла из Киева для консультаций. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Давид Залкалиани. При этом в Тбилиси не рассматривают разрыв дипломатических отношений или пересмотр стратегического партнерства. «Это принятая практика в дипломатии, которая указывает на возникновение определенных проблем в двусторонних отношениях, поэтому для определения будущих шагов необходима консультация с послом», — заявил Давид Залкалиани, министр иностранных дел Грузии. Напомним, год назад избранный новый президент Украины Владимир Зеленский вернул Михаилу Саакашвили украинское гражданство. Это позволило бывшему президенту Грузии снова прибыть в Киев и продолжить заниматься политикой. Его кандидатуру не поддерживает большинство в Верховной раде. Но в этот раз назначение было прямым, президентским.