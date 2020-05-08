Роспотребнадзор назвал температуру, при которой коронавирус перестает быть заразным

Москва, 8 мая. Специалисты Роспотребнадзора назвали факторы, при которых происходят разрушение коронавируса и утрата его способности заражать людей.

Оказалось, что он практически полностью лишается возможности атаковать организм человека при температуре воздуха от 30 градусов выше нуля. Разрушению коронавируса способствуют солнечные лучи и низкий уровень влажности, а нейтрализация COVID-19 происходит при +70 градусах.

Напомним, в марте Всемирная организация здравоохранения заявила, что коронавирус в зависимости от влажности и температуры может некоторое время сохраняться в воздухе. В связи с этим в ВОЗ подчеркнули, что медики должны принимать дополнительные меры предосторожности во время работы с пациентами, у которых был выявлен коронавирус. Например, надевать респираторы типа N95, которые могут задерживать до 95% мелких капель и аэрозольных частиц в воздухе.

При этом в ВОЗ ссылались на результаты экспериментального исследования, авторы которого изучали выживаемость вируса на четырех типах поверхностей, а также в мелких частицах воды в воздухе. В итоге они пришли к выводу, что возбудитель коронавирусной инфекции сохранялся в экспериментальном аэрозоле с очень маленьким размером частиц в воздухе до 2,5 часа. Но при этом специалисты не представили данные о температуре и влажности.

По последним данным, число случаев диагностики COVID-19 в мире составляет более 3,5 миллиона, более 260 тысяч человек умерли. В России COVID-19 был выявлен у 187 859 человек, 26 608 из них полностью выздоровели.