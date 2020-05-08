Астролог Горский назвал благоприятные дни для посадок в мае

Убывающая Луна благоприятно влияет на развитие корневой системы растений, и именно поэтому ближайшие две недели для дачников станут лучшим временем для посадок в садах и огородах. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал российский практикующий астролог Иван Горский.

Внимание многих дачников весной традиционно приковано к лунному календарю. Идея заключается в том, что цикл естественного спутника Земли может влиять на рост растений. Дата полнолуния в этом месяце — 7 мая. Астролог Иван Горский, отталкиваясь от этой даты, составил своеобразный «дачный календарь» на ближайшие дни.

«Для корневых растений, для посадок — очень хорошее сейчас начинается время. Две недели, пока Луна будет убывать, очень хорошо высадить рассаду — она очень хорошо будет укореняться, прорастать», — сказал Иван Горский в комментарии ФАН.

Кроме того, убывающая Луна — благоприятный период для обрезки деревьев и кустарников.

«Если кто-то еще не сделал обрезку — сейчас хорошее время, но это зависит от климата. Если в южных регионах: Ростовская область, Краснодарский край, — уже поздно ее проводить, то в средней полосе и чуть выше нее — еще можно сделать обрезку винограда, кустарников. При условии, если почка еще не пошла, и растения не пустили сок», — сказал Иван Горский.

Полнолуние считается неблагоприятным временем для посева и высадки растений. Зато борьба с сорняком в этот период идет «на ура», считают астрологи. Это значит, что после полнолуния 7 мая у российских дачников есть еще несколько дней для удачной прополки.

«В ближайшие три-четыре дня борьба с сорняком очень хорошо идет. Можно прополоть где-то, пройти землю с тяпкой — это помешает сорняковым растениям активно расти», — сказал Иван Горский.

Астролог также объяснил, почему лунный цикл влияет на рост растений. По его словам, фазы растущей и убывающей Луны для Земли — это как вдох и выдох для человека. Во время растущей Луны активно развивается надземная система растений, а во время убывающей — корневая.

«У природы есть определенные этапы: зима-лето. Зимой все замирает, а летом, наоборот, цветет и пахнет. То же самое происходит и в течение месяца. Когда Луна растет — в эти две недели все идет вверх. Это своеобразный выдох: все растения начинают интенсивно расти. Та же трава в эти две недели, на растущую Луну, очень усиленно тянется вверх. Потом, после полнолуния, начинается вторая основная фаза — убывающая. В это время начинается второй основной месячный цикл, когда рост замедляется, а корневая система развивается», — сказал Иван Горский.

Сейчас земля, в соответствии с лунным календарем, замерла на этапе вдоха. Это значит, что ближайшее время — самое лучшее для посадки и укоренения растений.