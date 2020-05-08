Доктор Комаровский дал совет, как уменьшить риск развития пневмонии при COVID-19

Москва, 8 мая. Популярный врач и известный телеведущий Евгений Комаровский объяснил, как нужно действовать в случае заболевания коронавирусной инфекцией, чтобы не развилась пневмония.

В новом выпуске на своем YouTube-канале врач дал несколько советов, которые помогут уменьшить риск поражения легких при коронавирусе. Доктор Евгений Комаровский пояснил, что вирусная пневмония и пневмония как осложнение при ОРВИ — вещи разные.

Телеведущий пояснил, что при пневмонии, вызванной инфекцией, вирус не задерживается в дыхательных путях, а продолжает размножаться в легких.

«При коронавирусе воспаление легких — это не осложнение, а проявление болезни. Вирус, а не бактерия размножается в легких», — рассказал Евгений Комаровский.

По его словам, есть плохой вариант — вирусно-бактериальная пневмония. Врач напомнил, что от коронавирусной пневмонии нет препаратов, но организм человека может самостоятельно справиться с болезнью. Комаровский посоветовал тепло одеваться, много пить теплой жидкости и регулярно проветривать помещение.

Комаровский ранее назвал смертельно опасные места во время пандемии коронавируса. Врач сообщил, что к ним относится палата интенсивной терапии. Церкви, казармы, тюрьмы и метро также входят в список наименее безопасных мест в условиях пандемии.

Напомним, власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. В РФ принимают все необходимые меры для предотвращения распространения вируса. До настоящего дня в стране продолжает действовать режим самоизоляции.