Ученые объяснили, как климат и температура влияют на коронавирус

Москва, 8 мая. Климатические условия и температура воздуха никак не влияют на характер развития пандемии коронавируса — в отличие от карантинных мер. К такому выводу пришли ученые из Канады. Результаты их исследований опубликованы в Canadian Medical Association Journal.

В своем исследовании ученые изучили мартовскую статистику по темпам распространения коронавируса в разных регионах мира и пришли к выводу, что вирус не исчезнет с наступлением лета, как многие надеялись.

«С другой стороны, наши наблюдения показывают, что на скорость распространения эпидемии напрямую влияет жесткость карантина. Пока это единственный метод борьбы с вирусом», – рассказал один из авторов исследования.

Ученые с начала пандемии коронавируса спорят между собой о том, как будет распространятся коронавирус летом, когда столбики термометров будут регистрировать повышенную температуру воздуха в большинстве регионов планеты. Первые наблюдения позволили исследователям произвести теоретические расчеты, которые оказались неоднозначными. Цифры свидетельствовали о том, что эпидемия замедлится.

Канадские ученые основывались на данных, которые собирались медицинскими службами 144 стран и регионов мира. При повторном и более детальном изучении статистики ученые не нашли зависимости между географическим положением государства и темпами развития пандемии.