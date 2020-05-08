Группа Little Big представили новый клип Hypnodancer

Москва, 8 мая. Петербургская рейв-группа Little Big выпустила новый клип на композицию Hypnodancer, исполненную в стиле танцевальных хитов 1990-х годов. Видеоролик, опубликованный на официальном YouTube-канале коллектива, уже набрал около полумиллиона просмотров.

По сюжету клипа, участники группы грабят казино с помощью танцев. Артисты демонстрируют замысловатые движения, гипнотизирующие боссов мафии.

Это первое видео группы после клипа на трек Uno, с которым Little Big должны были представлять Россию на Евровидении, отмененном из-за коронавируса.

Помимо членов коллектива, в клипе снимались друзья артистов: комики Александр Гудков и Данила Поперечный, а также музыканты рок-группы The Hatters. Съемки проходили в петербургских ресторанах и гостинице.

Ранее клип панк-рейв-группы Skibidi стал самым популярным роликом на YouTube из стран постсоветского пространства. Видео набрало 400 миллионов просмотров менее чем за два года. Выпуск музыкального видео сопровождался челленджем в социальных сетях. С соответствующим хэштегом в Интернете появилось более 30 тысяч роликов, на которых пользователи повторяли движения из клипа, передает телеканал «360».