Москва, 8 мая. Сорвавшаяся покупка украинской компании «Мотор Сич» Китаем не имеет смысла после того, как китайские инженеры разработали истребитель нового поколения J-20.

Китайские разработчики истребителя нового поколения J-20 получили государственные награды. Молодые инженеры занимались аэродинамическими исследованиями компонентов фюзеляжа. Однако у нового поколения J-20 наблюдаются проблемы с двигателем, для первых истребителей использовались авиационные двигатели российского производства АЛ-31Ф.

Еще несколько недель назад китайские СМИ утверждали, что приобретение китайскими компаниями украинского производителя двигателей «Мотор Сич» выведет Китай на новый уровень в сфере авиационного двигателестроения. После срыва сделки риторика изменилась, отмечается, что покупка не имеет смысла, так как «китайские производители создали подходящий по всем параметрам для истребителей 4-го поколения двигатель». Речь идет об авиационном двигателе WS-15.

Тем не менее ранее «Военное обозрение» сообщало, что WS-15 имеет ряд проблем, например, высокий расход топлива, что приводит к снижению боевого радиуса.

Ранее обозреватель Федерального агентства новостей объяснил, почему украинское предприятие по изготовлению газотурбинных авиадвигателей «Мотор Сич» обречено на гибель.