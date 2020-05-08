Садоводам-любителям рассказали, какие фрукты и ягоды можно вырастить на дачном участке

Россия в силу своей протяженности находится сразу в нескольких климатических зонах: в Московской области, например, хорошо растут яблони и вишни. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказала председатель Профсоюза садоводов России Людмила Голосова.

Дачи стали для многих пристанищем в это непростое время. Режим самоизоляции позволяет по-другому взглянуть на привычные вещи, уделить больше времени себе и своим участкам: организовать смену ландшафтного дизайна, заняться рассадой фруктов и овощей.

Создание зоны отдыха

Говоря о смене ландшафтного дизайна на дачах, Голосова обратила внимание на то, что в России вид разрешенного использования земель садово-огородных участков — это посадки плодово-ягодных и овощных культур.

«Кроме плодово-ягодных и овощных культур, можно использовать и декоративные культуры. Они друг другу не мешают. Можно сделать лужайку из хорошей газонной травы. Таким образом мы создаем себе зону отдыха, а не только плодово-ягодные постройки», — пояснила Людмила Голосова.

По ее словам, отдых на земле предполагает наличие земельного участка, где садоводы высаживают и цветы, и декоративные растения. Законом это не запрещается, подчеркнула она.

Климатические зоны

Людмила Голосова, отвечая на вопрос, какие фрукты и ягоды россияне могут сажать в своих садах, обратила внимание, что Россия в силу своей протяженности находится в нескольких климатических зонах. Есть брать среднюю полосу — Московскую область, то в основном высаживаются яблони, груши, сливы, вишни. Это основные плоды.

«Причем яблоки можно сажать различных плодов, начиная от ранних до поздних. Из кустарников: можжевельник, черная и красная смородина, крыжовник. Из ягод — клубника. Это все в средней полосе», — добавила Голосова.

Говоря о южной полосе России, она обратила внимание, что можно сажать цитрусовые деревья. В Крыму хорошо растут лимоны, апельсины, а также персики и черешня.

«В Иркутской области очень хорошо плодородит клубника. Там клубнику засаживают очень много, она прекрасно вызревает. Дальний Восток — то же самое», — пояснила Людмила Голосова.

Она заметила, что в России много плодородной земли. Традиционно россияне сажают много картошки. Кроме того, современные технологии облегчили труд садоводов — используя теплицы, уже к середине июня можно вырасти огурцы и помидоры.