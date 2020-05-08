Мишустин назвал поддержку ветеранов одной из главных обязанностей РФ

Москва, 8 мая. Глава правительства Михаил Мишустин заявил, что поддержка ветеранов Великой Отечественной войны не должна заканчиваться 9 мая.

Премьер-министр на совещании по социально-экономическим вопросам в режиме видеоконференции указал на важность того, чтобы ветераны не испытывали проблем. Мишустин напомнил о словах президента России Владимира Путина, который неоднократно говорил, что поддержка ветеранов не должна заканчиваться после 9 мая.

«Нужно сделать все, чтобы ветераны ни в чем не испытывали проблем, чтобы забота о них была постоянной и ощутимой. Это, наверное, одна из самых главных обязанностей государства», — сказал Михаил Мишустин.

Ранее глава кабмина сообщил, что на единовременные выплаты российским ветеранам к юбилею Победы выделят 71 миллиард рублей. Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ о единовременной выплате к 75-летию Победы. Размер выплаты составит 75 тысяч рублей.