Нетаньяху отметил решающий вклад СССР в освобождение Европы от нацизма

Москва, 8 мая. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора подчеркнули принципиальную важность сохранения правды о событиях Второй мировой войны. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Путин и Нетаньяху по телефону обменялись поздравлениями по случаю 75-й годовщины Победы. Глава российского государства пожелал здоровья и благополучия ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Израиле.

«Подчеркнута принципиальная важность сохранения правды о событиях Второй мировой войны, противодействия попыткам пересмотра ее итогов и фальсификации истории. В этой связи Биньямин Нетаньяху отметил решающий вклад Красной армии в дело освобождения Европы и разгром нацизма», — говорится в сообщении Кремля.

В ходе переговоров лидеры также затронули тему, связанную с пандемией коронавируса. Они проинформировали друг друга о принимаемых в своих странах мерах для предотвращения распространения инфекции, а также условились о регулярном взаимодействии между профильными ведомствами, в частности по разработке вакцины против коронавирусной инфекции.

Кроме того, Путин и Нетаньяху обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня и различные аспекты развития ситуации в Сирии.

Ранее президент России назвал бредом попытки обвинить СССР в подготовке и развязывании Второй мировой войны. Глава государства отметил, что искажением истории о войне занимаются и США, и страны Евросоюза, чтобы лишить Россию как правопреемника Советского Союза статуса державы-победительницы.