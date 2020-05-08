Садовод Шалыганов дал советы дачникам, как уберечь будущий урожай

Москва, 8 мая. Глава московского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» (ССР) Юрий Шалыганов посоветовал дачникам всегда иметь под рукой укрывной материал, чтобы в случае похолодания можно было спасти будущий урожай.

Один из членов ССР в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, как режим самоизоляции пошел на пользу собственникам дачных участков и что можно и нужно сажать в эти майские дни.

«Заморозков больше не будет, погода вроде бы устоялась, — отметил Шалыганов. — Цветут яблони, вишни… Я думаю, что, наверное, уже все высадили или досаживают на своих дачах. В землю-то уж точно все посадили. Если даже будут какие-то похолодания, то это просто замедлит рост растений, не убьет их».

По словам собеседника ФАН, аномальных погодных явлений ждать явно не приходится, поэтому не случайно многие садоводы в последние дни хорошо и продуктивно поработали как в саду, так и в теплицах. У них было на это много времени.

«Из-за самоизоляции люди уехали на свои дачи еще в середине апреля, — пояснил Шалыганов. — Плюс то, что сажали в прошлом году, — чеснок, лук и все остальное, — тоже уже появилось, они выпустили стрелки. Как я уже говорил, яблони зацвели, а еще редиска вышла, горох…»

Большим подспорьем оказалась достаточно теплая погода, по крайней мере, в центральном регионе, которая установилась в первой декаде мая, сказал председатель московского регионального отделения ООО «Союз садоводов России».

«Знаете, у нас есть такой образ — все сидело в земле, ждало команды от природы, вот потепление наступило, и мгновенно все зазеленело, — подчеркнул он. — За несколько дней все ожило. И то, что на днях были ливни и сильные ветры, я считаю, что для нашей полосы, в связи с тем, что вообще не было снега, и земля абсолютно сухая, это только на пользу».

Обычно снега выпадает за зимний период много, поэтому он долго тает, и даже в мае земля хорошо пропитана влагой, объяснил Шалыганов и добавил, что режим самоизоляции в Подмосковье продлится до июня, поэтому можно еще немало сделать на своих дачах.

«Если вдруг кто-то пока что не посадил кустарники, малину, крыжовник, то сейчас самое время, — заверил эксперт. — Можно и какие-то корнеплоды посадить. Но самое главное — рекомендую всегда иметь под рукой какой-то укрывной материал, которым можно на ночь накрыть грядки и сохранить таким образом тепло земли».

Последний совет Шалыганов дал в связи с тем, что, хоть и похолоданий, согласно прогнозам синоптиков, не ожидается, однако подстраховаться нужно обязательно.

Ранее жителям Московской области дали разъяснения по поводу того, как надо оформлять пропуск для поездок на свои дачи.