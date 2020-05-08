Продюсерский центр «Сеть» вернул памятник маршалу Коневу в Прагу

Прага, 8 мая. Продюсерский центр «Сеть» поставил виртуальный памятник маршалу Коневу в Праге.

Памятник Ивану Коневу на площади Интербригад в Праге был демонтирован по решению городских властей в начале апреля. Продюсерский центр «Сеть» вернул монумент на прежнее место, используя цифровые технологии. Восстановленный монумент можно увидеть в мобильном приложении «CyberHistory».

Данное приложение является AR-платформой, которая позволяет увидеть памятники советским воинам, которые ранее были разрушенные или демонтированы в странах Евросоюза и бывшего СССР.

Глава проекта «CyberHistory» Глеб Крайник уверен, что в ближайшем будущем виртуальный мир начнет вытеснять реальный, благодаря чему подобные проекты будут играть более весомую роль.

«Получается так, что именно цифровой, а не гранитный памятник становится вечным символом и напоминанием о событиях прошлого. Такой монумент невозможно осквернить или разрушить, он всегда в твоем смартфоне вместе с исторической справкой и аудиогидом», — считает Крайник.

Маршал СССР Иван Конев командовал важнейшими операциями в годы Великой Отечественной войны. Именно его заслугой является освобождении Праги от немецко-фашистских захватчиков. Памятник Коневу был установлен в чешской столице 9 мая 1980 года. 3 апреля 2020 года памятник маршалу Коневу был демонтирован.