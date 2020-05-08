Названы популярные продукты, вызывающие воспаление кишечника

Москва, 8 мая. Ученые составили список популярных продуктов, которые могут вызывать воспаление кишечника. Исследованием данного вопроса занимались специалисты из Университета штата Джорджия в США. Результаты их работы опубликованы в журнале PLOS One.

Исследователи изучили результаты американского ежегодного Национального обследования состояния здоровья и пришли к выводу, что те, кто регулярно включает в свой рацион сыр, печень, картофель фри, а также газированные и энергетические напитки, чаще других страдают от воспаления кишечника. Ученые также установили, что потребление данных продуктов приводит к развитию язвенного колита и болезни Крона, передает «Ридус».

Ученые предполагали, что в список вызывающих проблемы с кишечником продуктов также попадут молочные изделия, попкорн и бобовые, но их негативное воздействие не было доказано. Однако исследователи отметили, что данные продукты тяжело усваиваются в организме.

Исследователи порекомендовали разнообразить свой ежедневный рацион фруктами и овощами для того, чтобы привести в норму работу желудочно-кишечного тракта, а также минимизировать риски заболевания. Также, по их словам, можно употреблять блюда из нешлифованной крупы и цельнозерновой муки.