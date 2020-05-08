Мальта отказалась от участия в миссии ЕС IRINI, поддержав контрабанду оружия для ПНС Ливии

Валлетта, 8 мая. Мальта намерена отказаться от финансирования военно-морской операции Европейского союза IRINI, которая направлена на обеспечение соблюдения оружейного эмбарго Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом власти островного государства в Средиземном море уже уведомили Еврокомиссию, сообщает издание Maltatoday.

Стоит отметить, что позиция Мальты выгодна боевикам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, которым активно оказывает военную поддержку Турция. Несмотря на введенное ООН еще в 2011 году эмбарго на поставки вооружений на территорию североафриканского государства, Анкара продолжает осуществлять контрабанду оружия, боеприпасов и современной боевой техники в Северную Африку для террористических группировок Файеза Сарраджа. Таким образом Валлетта фактически поддержала турецкие власти и террористов ПНС, нарушающих международное право и подрывающих инициативы ряда стран по урегулированию внутриливийского кризиса.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о готовности Евросоюза к проведению у ливийского побережья военно-морской миссии IRINI по обеспечению соблюдения оружейного эмбарго ООН. По словам пресс-секретаря главы дипломатии ЕС Питера Стано, данная миссия направлена, прежде всего, на пресечение контрабанды оружия, осуществляемой Турцией в Ливию.

Также ранее сообщалось о том, что Франция направила фрегат «Жан-Барт» D 615 сил противовоздушной обороны французского военно-морского флота в Средиземноморские воды у западного побережья Ливии для участия в миссии ЕС IRINI.