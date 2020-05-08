Сирия, 8 мая. В зонах контроля ХТШ в Идлибе участились случаи похищения гражданских лиц. Проамериканские боевики «Джейш Магавир ат-Тауры» патрулируют район Ат-Танфа. ВС Турции переправили военный конвой в Сирию, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обвиняется в похищении гражданских лиц в Идлибе.

«Ахрар аш-Шаркыя»: продолжает столкновения с боевиками группировки «Аль-Джабхат аш-Шамия» в Африне.

«Джейш Магавир ат-Таура»: провела патрулирование в оккупированной США зоне на юге провинции Хомс.

«Исламское государство»1: подозревается в совершении вылазки в районе города Шхиль в Дейр-эз-Зоре.

Курдские вооруженные группировки: лишились одного из своих боевиков в результате нападения неизвестных в южной части Хасаки.

ВС Турции: переправили военный конвой в провинцию Идлиб.

Провинция Алеппо

В районе Аль-Ашрафия в Африне не утихают междоусобные стычки в рядах протурецких формирований. Согласно информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), члены группировки «Аль-Джабхат аш-Шамия» перекрыли дороги, ведущие к городу, чтобы не допустить переброску подкреплений боевиков «Ахрар аш-Шаркыя». В свою очередь «Ахрар аш-Шаркыя» взяла в осаду несколько штаб-квартир противника. Обе стороны продолжают нести потери в живой силе.

Провинция Хомс

Военный источник в сети Telegram (NovostiDamask) сообщает о том, что боевики группировки «Джейш Магавир ат-Таура», которая финансируется США, провели патрулирование в так называемой 55-километровой зоне на границе с Ираком и Иорданией. Мониторинг осуществлялся под контролем специалистов международной коалиции.

Напомним, США незаконно оккупировали территорию на юге Хомса еще в 2017 году. Здесь нашли пристанище террористы различных антиправительственных формирований. В том числе не раз публиковались свидетельства присутствия тут джихадистов «Исламского государства».

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационный портал Al Nour сообщает о новом нападении неизвестных в зоне контроля курдских боевиков. Налетчики, вооруженные автоматами, открыли стрельбу на въезде в город Шхиль к юго-востоку от Дейр-эз-Зора. В результате был убит один из гражданских лиц. В совершении вылазки подозреваются террористы так называемых спящих ячеек «Исламского государства». Напомним, несколько часов назад джихадисты также осуществили поджог на нефтяном поле Ас-Сейджан.

Провинция Идлиб

Появилась информация о нескольких случаях похищений гражданских лиц в оккупированных террористами районах «Большого Идлиба». По данным SOHR, один из них имел место в городе Салькин — местного жителя похитили неизвестные, потребовав у его родственников заплатить выкуп. В целях оказания давления на родных боевики отправили им видеозапись с пытками сирийца, преступники отрезали ему палец. Еще один из гражданских лиц пропал в деревне Аль-Якубия на западе Идлиба. Требований о выкупе его родственникам пока не поступало.

Предполагается, что за обоими похищениями стоят террористы группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат ан-Нусры»1***.

Между тем Twitter-канал (anasanas84) сообщает о прибытии в САР очередного турецкого военного конвоя. В его составе на территорию Идлиба въехали десятки военных автомобилей. Колонна с подкреплениями пересекла границу через погранпереход «Кафр-Лусин».

Провинция Хасака

Сообщается о вылазке неизвестных боевиков на юге Хасаки. Новостной портал Al Nour передает, что нападавшие обстреляли автомобиль одного из членов «Демократических сил Сирии» (SDF) на окраине города Аш-Шаддади. Находившийся внутри курдский боевик скончался на месте. Местные активисты обвиняют в совершении налета террористов подпольных групп «Исламского государства». Район, в котором произошла атака, был оцеплен. В настоящий момент по факту нападения ведется расследование.

1 Организация запрещена на территории РФ.