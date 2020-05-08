Мурашко предложил перенести ЕГЭ на август-сентябрь

Москва, 8 мая. Министр здравоохранения Михаил Мурашко считает, что Единый государственный экзамен лучше провести в августе-сентябре. Об этом он заявил на заседании президиума фракции «Единая Россия», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«На июнь сейчас точно ориентироваться нельзя. Если эпидемиологическая ситуация будет позволять, то ЕГЭ можно будет провести в августе-сентябре. Параллельно нужно понимать, что, если заболеваемость пойдет на спад, а регионы пойдут на послабление режима самоизоляции, тогда можно говорить об остальных шагах», — сказал он.

По словам Мурашко, Минздрав уже передал рекомендации по поводу проведения ЕГЭ Минпросвещения и лично Сергею Кравцову. Он пояснил, что окончательное решение будет приниматься образовательными властями совместно с Роспотребнадзором.

Напомним, что ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что учащихся девятых классов в России могут освободить от итогового экзамена (ОГЭ). Он отметил, что пока девятиклассников хотят аттестовать по двум предметам: русскому языку и математике.

При этом Кравцов не исключил, что в дальнейшем может быть принято решение об освобождении школьников от ОГЭ, и аттестация пройдет по текущим оценкам.

По последним данным, в России выявлено 187 859 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1723 летальных исхода, выздоровели 26 608 человек.