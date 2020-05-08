Лавров обсудил ситуацию в Ливии и Сирии с МИД Греции

Москва, 8 мая. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом ситуацию в Сирии и Ливии. Об этом сообщается на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

Телефонный разговор министров состоялся по инициативе Греции. В ходе беседы представители МИД обсудили ряд вопросов и обменялись мнениями о положении дел в Восточном Средиземноморье, а также в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, особо отметив ситуацию, складывающуюся вокруг Ливии, и урегулирование конфликта в Сирии.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о переговорах специального представителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел России Михаила Богданова с послом Арабской Республики Египет в Москве Ихабом Насром. В ходе беседы дипломаты обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в частности в Ливии.