МИД Германии назвал единственного виновника Второй мировой войны

Берлин, 8 мая. Германия единолично развязала Вторую мировую войну нападением на Польшу. И Германия одна несет ответственность за преступления Холокоста против человечности, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Он пояснил, что Берлин посчитал нужным дать такие разъяснения в связи с тем, что в последние месяцы предпринимается все больше попыток переписать историю и сделать это совершенно бесчестным образом.

«Кто ставит это (вину Германии) под сомнение и приписывает другим народам роль преступника, тот чинит несправедливость по отношению к жертвам. Тот, кто пытается превратить историю в инструмент — раскалывает Европу», —подчеркнул политик в своей статье «Нет политики без истории».

8 мая 1945 года, по его словам, — это особая дата для Германия, печатью этого дня отмечен каждый день новейшей истории страны.

«В этот день смолкли орудия над могилами 40 миллионов убиенных в Европе. Ужасам национал-социализма и убийствам евреев настал конец» — написал политик в своей статье «Нет политики без истории».

Глава МИД ФРГ добавил, что день 8 мая стал «той ценой, которую заплатили немцы за то, что допустили у себя 30 января 1933 года и не смогли самостоятельно освободиться от нацизма».

«В России и в других государствах, входивших в Советский Союз, будут вспоминать героев и проводить парады Победы. <…> Всем, кто боролся против национал-социалистической диктатуры,мы благодарны по сей день», — отметил глава МИД ФРГ.

Статью Маас написал в соавторстве с директором мюнхенского Института современной истории Андреасом Виршингом. Материал был опубликован в журнале Spiegel к 75-летию окончания Второй мировой войны.

Ранее попытки обвинить Советский Союз в подготовке и развязывании Второй мировой войны прокомментировал президент РФ Владимир Путин.