Мишустин впервые после госпитализации из-за коронавируса провел совещание с кабмином

Москва, 8 мая. Глава российского правительства Михаил Мишустин, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию, впервые после госпитализации провел совещание с кабинетом министров.

Совещание правительства по социально-экономическим вопросам прошло в пятницу в режиме онлайн. На нем были затронуты в том числе вопросы поддержки ветеранов Великой Отечественной войны.

В прошлый четверг премьер-министр сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем заболевании коронавирусной инфекцией и заявил, что уходит на самоизоляцию. Глава РФ пожелал ему выздоровления. Исполняющим обязанности председателя кабмина стал первый вице-премьер Андрей Белоусов. Позже пресс-секретарь премьера пояснил, что Михаил Мишустин продолжает работать с документами и держит постоянную связь с коллегами.

Также коронавирус обнаружили у главы Минстроя страны Владимира Якушева, у депутата Светланы Максимовой, она проходит лечение в тверской клинике. Несколько дней назад появилась информация, что инфекцию выявили у министра культуры Ольги Любимовой.