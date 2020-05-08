Путин заявил, что победа над нацизмом открыла путь к возрождению независимой Австрии

Москва, 8 мая. Победа над нацизмом открыла путь к возрождению независимой, динамично развивающейся, демократической Австрии. Об этом рассказал президент России Владимир Путин.

Российский лидер в пятницу обратился к австрийскому народу, его выступление транслировали по местным каналам.

«Великая Победа спасла человечество. Она открыла путь и к возрождению независимой, динамично развивающейся, демократической Австрии», — подчеркнул глава государства.

По словам российского президента, за освобождение Австрии отдали свои жизни свыше 26 тысяч советских солдат.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что попытка оправдать нацизм представляет серьезную угрозу для всего мира. Отметим, что в последнее время в зарубежных странах все чаще подвергаются сомнению героизм советского народа и его вклад в борьбу с нацизмом. В январе этого года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Освенцим якобы освободили украинцы, а Вторая мировая война и Холокост случились по вине Советского Союза, хотя дед политика воевал в Красной армии и был отмечен наградой.

Через несколько месяцев власти Праги демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу, который освободил Чехию от немецких захватчиков. Вместо снесенного монумента местные чиновники хотят установить памятник «освобождению Праги».

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова неоднократно заявляла, что попытки переписать историю и заигрывания с праворадикальными движениями могут привести к реанимации нацизма в той или иной степени. Захарова обратила внимание на то, что политики, пытающиеся пересмотреть итоги Второй мировой войны, закладывают мину замедленного действия под весь существующий миропорядок. В частности, они могут подорвать решения Нюрнбергского трибунала.