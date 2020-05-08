Источник в информационном агентстве Reuters передал в распоряжение Федерального агентства новостей секретный доклад панели экспертов ООН по Ливии, составленный на основе фейков и недостоверных материалов в СМИ. Данный документ должен стать важной частью масштабной провокации против России.

С редакцией ФАН связался наш постоянный источник в британском агентстве Reuters, который сообщил, что имеет на руках доклад панели экспертов ООН, составленный из фейков. На основе данного документа уже выпустили публикации западные СМИ и некоторые поддерживающие их российские ресурсы.

«Этот доклад является документом, содержащим как непроверенную, так и просто сфальсифицированную информацию о действиях ЧВК «Вагнер» в Ливии. Он пришел к нам от американских коллег, которые, скорее всего, сотрудничают со спецслужбами, поскольку весь документ составлен ровно по тем тезисам, которые продвигают в отношении России ЦРУ и Госдеп. Я считаю, что Bloomberg, Reuters и другие издания, опубликовавшие новости на основе данного доклада, сознательно осуществляют провокацию против Российской Федерации. Я не хочу этому потворствовать», — рассказал источник.

Источник согласился передать нам копию данного доклада. После беглого прочтения редакция Федерального агентства новостей усомнилась в достоверности всех 53 параграфов этого доклада. Каждый из них составлен на основании фейков, распространяемых спецслужбами, лоббистскими компаниями США, сотрудничающими с ПНС Ливии, а также ресурсами беглого олигарха Михаила Ходорковского. Уже сейчас понятно, что настоящая цель доклада — ввести в заблуждение ООН и повлиять на членов Совбеза ООН.

«В докладе как минимум 18 параграфов содержат фальсификации, 14 — просто бездоказательных, а 21 параграф основан на недостоверных сведениях. В итоге весь документ не выдерживает никакой критики. Это просто информационный вброс», — уточнил наш источник в Reuters.

Для разбора данного доклада мы впервые привлекаем сообщество журналистов. В новом проекте ФАН под названием «Отдел Разоблачений» принимают участие 27 журналистов из различных российских и зарубежных изданий: от военкоров до расследователей и репортеров. Сейчас эти журналисты подробно разбирают все параграфы доклада, и в ближайшее время будет выпущено полноценное расследование.