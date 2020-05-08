LIVE: День Победы. Почему историческая правда нуждается в защите

Советский Союз сегодня пытаются представить одним из виновников начала Второй мировой войны, а подвиг нашего народа обесценить. Идет охота на памятники героев Второй мировой войны, все упорней замалчивается роль советских солдат в освобождении узников нацистских концлагерей.

Что значит Победа для россиян сегодня? Почему европейские политики, заставшие Вторую мировую войну, не ставили под сомнение победу Советского Союза, а их потомки ведут агрессивную кампанию по дискредитации правды? К чему приведет возрождение фашизма в Европе, Прибалтике и на Украине?

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