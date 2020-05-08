Владимир Путин рассказал о подвиге советского народа и своего отца в период ВОВ. ФАН-ТВ

Президент России Владимир Путин в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне рассказал о подвиге своего отца, который отправился на фронт добровольцем.

«Отец ушел добровольцем на фронт, хотя у него была так называемая бронь, то есть его не призывали в действующую армию. Когда началась Великая Отечественная война, он мог остаться работать в тылу, но он пошел добровольцем. Кстати говоря, он был молодой, но все-таки достаточно взрослый уже человек, ему был 31 год. Так что это был для него сознательный выбор. Вместе с тем хочу сказать, что тогда так поступали миллионы советских граждан. Миллионы. Он был один из них, в числе этих миллионов», — рассказал Владимир Путин.

Президент нашей страны подчеркнул, что людьми двигало чувство любви к Родине. Владимир Путин отметил, что способность не жалеть себя, если того требуют обстоятельства, — в крови у народов России.