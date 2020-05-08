Марков день 2020: что за праздник, как приманить деньги и удачу, что нельзя делать 8 мая

Марков день — народное название праздника в честь апостола-евангелиста Марка. На Руси этого святого называли Марк-ключник, считалось, что он «заведовал» ключами от дождей, необходимых для хорошего урожая. Праздник отмечается 8 мая (25 апреля по старому стилю).

Как приманить удачу и деньги

Апостолу Марку на Руси молились о хорошем урожае, о семейном счастье, о женском здоровье, об избавлении от недугов. Этот святой считался особым «бабьим» покровителем, защитником замужних женщин и вообще семьи.

Поговорка гласила:

«На Марка небо ярко — бабам в избе жарко» (то есть семейная жизнь складывается как надо во всех смыслах).

Марка также почитали земледельцы за то, что этот евангелист «ведал» дождями. В этот день молились о дожде. Поговорки гласили:

«Даст небо дождь, а земля — рожь», «Малый дождь землю грязнит, а большой очищает».

«Вызвать» в этот день молитвой дождь считалось большой удачей — это сулило сытный благополучный год, когда собранного зерна хватит и на запасы, и на следующую посевную, и на продажу, что принесет в дом деньги.

Считалось, если в мае пройдут три хороших дождя, — хлеба уродится на три полных года. А чтобы Марк «не запер дождь на ключ», в этот день придерживались поста: не ели мясного и молочного.

Марков день очень хорош для огородников, садоводов и вообще всех, кто любит землю. Поэтому дачники и огородники могут этим воспользоваться в полной мере — все, что будет посажено в землю 8 мая, хорошо примется и даст отличный урожай.

Также в это время на Руси встречали возвращающихся певчих птиц, которые прилетали последними. Их своевременный прилет считался добрым знаком, который сулил благодатное лето и хороший урожай.

Бабий день

Считалось, что на Марка наступает «бабий день»: девушки и женщины получают от святого огромную женскую силу. В этот день слово матери излечивало заболевшего ребенка, жена могла своими чарами успокоить мужа, укрепить мир и лад в семье.

Приворотным зельем, приносящим в дом лад, удачу, здоровье и богатство, считался отвар из молодой крапивы. Этим отваром женщины мыли полы и кухонную утварь, также зелье тайно добавляли в похлебку. Накормить домочадцев супом на отваре крапивы считалось отличным способом избавиться в семье от ссор, негатива, приманить здоровье и удачу.

Как привлечь деньги

Марков день считается праздником транжир. Дело в том, что, согласно приметам, в этот день деньги можно приманить, если, не раздумывая, купить первую понравившуюся вещь. На Марка говорили:

«Больше потратишь — больше получишь».

Что нельзя делать 8 мая

Марков день считается непростым, имеющим много запретов и ограничений. Чтобы не спугнуть удачу, в этот день нежелательно есть мясо, также категорически нельзя пить алкоголь. Нежелательны шумные посиделки и гуляния (да это сейчас и просто запрещено из-за пандемии, вызванной коронавирусом).

Очень опасно в этот день вмешиваться в чужие дела, давать непрошенные советы, даже из лучших побуждений. Такие советы не принесут счастья тем, кого насильно пытаются облагодетельствовать, а самим непрошенным советчикам может, как говорится, сильно «прилететь».

День хорош для состоявшихся семей, но довольно опасен для влюбленных. Дело в том, что сила, которую приобретает на Марка девушка, может быть чрезмерной. Неконтролируемая сила может помешать потенциальной невесте создать с понравившемся парнем прочную семью. Поэтому, согласно приметам, влюбленным в этот день не стоит строить больших планов, лучше вообще не устраивать в этот день свиданий.

Кроме того, на Марка не стоит стричь волосы, иначе, согласно примете, будут плохо расти. В этом месяце стрижку также лучше не планировать на 10, 15, 17 мая.