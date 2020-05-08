Красноярский суд арестовал бизнесмена Быкова почти на два месяца

Красноярск, 8 мая. Краевой суд арестовал бизнесмена и экс-депутата Законодательного собрания Красноярского края Анатолия Быкова. Об этом говорится на официальном сайте суда.

В сообщении говорится, что судебные органы рассмотрели материалы дела и приняли решение оставить Быкова под арестом на 1 месяц и 26 суток.

Напомним, что Быков были задержан 7 мая по подозрению в организации убийства двух членов преступной группы в 1994 году. Правоохранители провели обыски в домах бизнесмена, которые расположены в Крыму и Красноярске.

В середине 90-х годов Быков возглавлял совет директоров Красноярского алюминиевого завода и активно занимался политической деятельностью. Избирался депутатом Законодательного собрания Красноярского края.

Ранее Быков уже был судим за организацию покушения на убийство, незаконное приобретение и владение оружием и приговорен к 6,5 года условно.