Богданов обсудил с Египтом ситуацию в Ливии

Москва, 8 мая. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов в рамках телефонного разговора обсудил с послом Арабской Республики Египет в Москве Ихабом Насром ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщается на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

Беседу инициировала египетская сторона. В ходе переговоров дипломаты обсудили актуальные вопросы региональной повестки дня с акцентом на ситуации в Йемене, Ливии, Сирии и палестино-израильском урегулировании.

«Состоялся обмен мнениями относительно путей предотвращения эскалации напряженности на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Затронут также ряд актуальных вопросов двусторонних российско-египетских отношений», — сообщается на сайте МИД РФ.

Напомним, в акватории Средиземного моря начала работу европейская миссия по мониторингу за соблюдением оружейного эмбарго ООН в Ливии IRINI, в которой примут участие 27 европейских стран.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о появлении фрегата «Жан-Барт» D 615 противовоздушной обороны ВМФ Франции на западном побережье Ливии в рамках миссии ЕС IRINI.