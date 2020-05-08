Московская биржа назвала причину внезапной приостановки торгов на фондовом рынке



Москва, 8 мая. Московская биржа внезапно приостановила торги на фондовом рынке. Сообщение об этом появилось на официальном сайте ММВБ.

Представители биржи добавили, что торги приостановились с 12.08 по московскому времени. В 12.50 они были возобновлены. Причиной приостановки стала ошибка в программном обеспечении. В ММВБ отметили, что торговая система будет доступна для снятия ранее выставленных заявок.

О проблемах в работе торговой системе Московской биржи участники рынка начали сообщать около 11.57. Отметим, что последний раз сбой в торгах на фондовом рынке произошел в январе 2017 году. Тогда причиной стала некорректная работа программного обеспечения, которое отвечало за формирование таблицы заявок одного из режимов торгов РЕПО. Неисправность была устранена в тот же день.

13 сентября 2019 года ММВБ приостановила торги на срочном рынке. Из-за технического сбоя некоторые участники просто не могли подключиться к системе. Работу восстановили через 40 минут.