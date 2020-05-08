Хазин спрогнозировал распад Евросоюза после мирового кризиса

Москва, 8 мая. Мировой кризис приведет к новому переделу мира, что позволит России отодвинуть границу между Западом и Востоком и фактически установить господство в Европе, считает экономист Михаил Хазин.

Экономический эксперт в эфире видеоконференции с Общественным движением «Донецкая Республика» заявил, что Европейский союз раньше содержали США и поэтому объединение существовало, а сейчас положение дел изменилось. Он спрогнозировал развал Евросоюза.

Об этом свидетельствуют, как считает Хазин, заявления Италии и Германии, которые говорят, что пора выходить из Евросоюза. По его мнению, такие взгляды царят в этих странах, поскольку они не хотят «кормить окраины».

Хазин убежден, что строительство газопровода «Северный поток — 2» позволит передвинуть условную границу между Западом и Востоком к Германии и вытеснить американцев и англичан с европейской территории.

«Весь спор по поводу «Северного потока — 2» — это вопрос, не пройдет ли граница Запада и Востока между Францией и Германией. Напомню, что во времена Бисмарка, во второй половине XIX века, Россия и Германия были союзниками против объединенных Англии и Франции. Если это повторится, англосаксам на территории Европы придет конец, — указал эксперт. — По этой причине (по мнению США и Британии. — Прим. ФАН) не должно быть «Северного потока — 2». Потому что если он будет, то мы держим Германию железной рукой».

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода, которые пройдут от российского побережья до Германии. В Берлине неоднократно называли проект экономическим и объясняли преимущество «Северного потока — 2».

Против реализации проекта выступали США, Украина и некоторые европейские страны. В частности, американцы хотят продвигать поставки своего сжиженного природного газа, который в несколько раз дороже российского.