Госдума хочет запретить урезать льготы ветеранам при оплате коммунальных услуг

Москва, 8 мая. Депутаты Госдумы разработали поправки к закону «О ветеранах», чтобы устранить противоречия в правоприменении жилищного законодательства в отношении ветеранов боевых действий. Об этом рассказала глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.
Ветераны имеют право на компенсацию части расходов на оплату коммунальных услуг. С начала 2017 года в компенсацию входят и расходы на общедомовые нужды. Однако управляющие компании по-своему стали толковать эти изменения.
«Затруднение возникло из-за того, что в этом законе в расшифровке жилищной услуги не учитывалась общедомовая часть. Причем для участников Великой Отечественной войны это было сделано, а для ветеранов боевых действий почему-то использовали другую формулировку», — пояснила Хованская в интервью «Парламентской газете».
По ее словам, парламентарии осознали необходимость корректировки законодательства.
Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич, в свою очередь, заметил, что ветераны бы не стали доказывать свою правоту в судах, считая это ниже своего достоинства.
«Разница в размере компенсации кому-то покажется небольшими деньгами — несколько сотен рублей в ту или другую сторону. Но ветеранам обидно, что им приходится доказывать право на льготу, которую им фактически урезали, тут дело принципа», — подчеркнул сенатор.