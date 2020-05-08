В России к аппаратам ИВЛ подключены более 1, 2 тыс. пациентов с коронавирусом

Москва, 8 мая. В России более 1,2 тыс. пациентов с коронавирусом подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Общее количество пациентов, которое сегодня находится на аппаратах искусственной вентиляции, — это более 1200 пациентов. Под наблюдением Федерального дистанционного консультативного центра находятся более полутора тысяч, 1569, по-моему, человек», — сказал он.

По словам Мурашко, в России развернуто 127 тыс. коек, при этом более 80 тыс. пациентов находятся на лечении. Он отметил, что почти треть коек для пациентов с коронавирусом в России свободна.

«Страна имеет хороший объем по оказанию помощи, система отрабатывает, а медицинский персонал оказывает свой долг. Также у нас высокий объем тестирования, основная масса тест-систем разработана в России», — сказал он.

Министр подчеркнул, что система ОМС не дала сбоя в России, как это случилось в других странах, которые столкнулись с коронавирусом. По его словам, показатель смертности от коронавируса в России свидетельствует о том, что система здравоохранения справляется.

Напомним, первые случаи коронавируса были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. В России, по последним данным, выявлено 187 859 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1723 летальных исхода, выздоровели 26608 человек.