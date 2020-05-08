Путин в послании Макрону в честь Победы указал на важность взаимодействия двух стран

Москва, 8 мая. Российский президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму гражданам и главе Франции Эммануэлю Макрону по случаю 75-й годовщины Победы. Об этом говорится в релизе, опубликованном на официальном сайте Кремля.

Владимир Путин указал на важность и востребованность взаимодействия России и Франции в нынешней непростой международной обстановке. Лидер РФ в поздравлении к французскому коллеге особое внимание обратил на подвиг летчиков эскадрильи «Нормандия-Неман» и добавил, что эта часть истории навсегда останется в сердцах россиян.

«Весомый вклад в Победу внесли и тысячи советских патриотов, вступивших в ряды Французского сопротивления», — добавил президент России.

Также Путин направил поздравительные послания народам и главам бывших союзных республик в преддверии 75-й годовщины Победы, а также гражданам Грузии и Украины. Он призвал решительно противостоять любым попыткам переписать историю и добавил, что победа в Великой Отечественной войне является общим великим достоянием.