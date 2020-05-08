Протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован с подозрением на коронавирус

Москва, 8 мая. Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Медики оценивают состояние священнослужителя как стабильное. Отмечается, что недавно Смирнов перенес операцию. Кроме того, 69-лений протоирей по возрасту относится к группе риска, передает «ФедералПресс».

Отмечается, что за несколько дней были доставлены в медицинские учреждения несколько известных православных клириков столицы — протоиереи Александр Шаргунов, Владислав Свешников и Николай Кречетов.

В апреле жертвами опасной коронавирусной инфекции стали протоиерей Георгий Бреев, настоятель Елоховского собора протоиерей Александр Агейкин, а также епископ Железногорский и Льговский Вениамин.