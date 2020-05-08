Путин в послании Трампу призвал «в духе Эльбы» вместе противостоять мировым угрозам

Москва, 8 мая. Россия и США находятся на переднем крае противостояния глобальным вызовам. Действуя в «духе Эльбы», Москва и Вашингтон смогли бы немало сделать для обеспечения безопасности и стабильности в мире, заявил президент РФ Владимир Путин в послании президенту США Дональду Трампу по случаю Дня Победы.

По словам Путина, десятилетия, которые миновали после Второй мировой войны принесли новые угрозы — это терроризм и региональные конфликты, масштабные природные бедствия, техногенные катастрофы и эпидемии. И перед лицом всех этих вызовов Россия и США, следуя тенденциям, заложенным еще в военное время, могут объединиться для общей борьбы с многочисленными угрозами.

Президент РФ также подчеркнул, что в России хранят память о вкладе союзников по антигитлеровской коалиции в общую победу над нацистами и никогда не забудут о советско-американском боевом содружестве.