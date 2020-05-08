Германия отправит 300 солдат для мониторинга за соблюдением оружейного эмбарго ООН в Ливии

Берлин, 8 мая. В Бундестаге одобрили решение направить войска в акваторию Средиземного моря для операции в рамках европейской миссии IRINI, призванной следить за соблюдением оружейного эмбарго ООН в Ливии. Об этом сообщает издание Аydinlik.

Решение об отправке ВС Германии было одобрено в ходе голосования 408 депутатами. Согласно принятой резолюции, 300 военнослужащих из Германии будут следить в Средиземноморье за соблюдением эмбарго на поставки оружия в Ливию. Срок службы будет составлять один год. Тем не менее немецкие СМИ сомневаются в эффективности европейской миссии и ее положительном вкладе в мирное урегулирование ливийского кризиса.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о начале службы французского фрегата противовоздушной обороны «Жан-Барт» D 615 в рамках операции IRINI на западном побережье Ливии. Судно оснащено системой автоматической коррекции огня, которая основана на обработке информации от датчиков и других кораблей для полной координации действий и прицельного поражения противника.

Напомним, Евросоюз инициировал начало операции IRINI 31 марта, чтобы усилить контроль за соблюдением оружейного эмбарго ООН в Ливии. В операции предполагается участие воздушных, спутниковых и морских средств.