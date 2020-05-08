Силы ПВО ЛНА уничтожили турецкий БПЛА ПНС Ливии вблизи военной базы Аль-Ватыя

Триполи, 8 мая. Силы противовоздушной обороны Ливийской национальной армии (ЛНА) сбили очередной турецкий беспилотный летательный аппарат (БПЛА) боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Отмечается, что дрон был уничтожен вблизи авиабазы Аль-Ватыя сил фельдмаршала Халифы Хафтара. Об этом сообщило издание Alarabiya.

Это уже не первая провокация со стороны триполитанского режима Файеза Сарраджа в священный для мусульман месяц Рамадан. Ранее ПНС отказалось от перемирия, предложенного представителями Евросоюза и Палатой представителей Ливии. Военная база Аль-Ватыя, расположенная юго-западнее ливийской столицы, стала объектом атак протурецких бандформирований и сирийских джихадистов-наемников, привезенных Турцией на территорию североафриканской страны.

Анкара по-прежнему продолжает поставлять незаконным вооруженным формированиям ПНС оружие, боеприпасы и самую современную боевую технику, в том числе и БПЛА. Турецкие власти контрабандными маршрутами в обход эмбарго ООН поддерживают марионеточное «правительство» в Триполи. Все это делается Турцией для того, чтобы продвигать собственные геополитические интересы в Северной Африке и Средиземном море.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало об обстрелах террористическими группировками ПНС жилых кварталов Триполи, несмотря на священный мусульманский праздник. При этом командование ливийской армии в одностороннем порядке приняло решение о введении режима прекращения боевых действий в месяц Рамадан.