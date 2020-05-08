На Украине назвали «блефом временщиков» празднование Дня памяти и примирения

Действующая украинская власть продолжает курс бывшего президента Украины Петра Порошенко. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал украинский политолог, координатор запрещенного в стране объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

«Мир потерять легко»

Премьер Украины Денис Шмыгаль в День памяти и примирения призвал граждан склонить головы в уважении к тем, кто отдал жизнь за мир для будущих поколений и призвал не забывать, как легко потерять мир и как трудно его вернуть.

«В этот день — памяти и примирения — Украина вместе со всем миром чтит память погибших во время Второй мировой войны. Я призываю всех склонить голову в уважении к тем, кто отдал свои жизни за то, чтобы мы с вами могли жить мирно и счастливо. Будем достойными их памяти, давайте всегда помнить о них. И не забывайте также о том, как легко потерять мир и как трудно его вернуть. Такое не должно повториться. Никогда снова», — заявил Шмыгаль.

В свою очередь глава офиса украинского президента Андрей Ермак выразил надежду, что память о тех, кто погиб во Второй мировой войне, будет служить залогом, чтобы подобная трагедия не повторилась в будущем.

«Никогда снова. Эти два простых слова мы должны запомнить на всю жизнь, как символ величайшей трагедии 20-го века. Во Второй мировой войне погиб каждый пятый украинец. Пожалуй, нет ни одной украинской семьи, которая не пострадала от нацизма. Сегодня мы чтим память всех, кто приближал победу над нацизмом. Всех, кто освобождал Украину от нацистской оккупации. Всех, кто стал жертвой нацизма. Верю, что наша память о них будет служить залогом того, что подобная трагедия больше не повторится в мировой истории. Никогда снова!» — заявил Ермак.

«Друзьям — все, врагам — закон»

Как отметил Евгений Голышкин, подобные заявления украинского премьера и главы офиса президента говорят о продолжении курса бывшего главы государства Петра Порошенко и приверженности антиукраинским ценностям.

«Нет ничего более лицемерного, чем стыдливое замалчивание роли коллаборантов из ОУН-УПА1 (организация запрещена в РФ. — Прим. ФАН) и прочих «полицайских» формирований в деле уничтожения граждан УССР. И в то же время идут аресты и терроризирование граждан Украины за использование советской символики», — пояснил Евгений Голышкин.

Такую спекулятивную риторику он назвал «гибридным примирением». Сегодня на Украине действует простое правило: «друзьям — все, врагам — закон», уверен украинский политолог.

«Хотелось бы напомнить гражданам Украины, почему для них праздник Великой Победы 9 мая, а не восьмого. 8 мая в 22.43 по центрально-европейскому времени, в 00.43 по московскому времени, в предместье Берлина Карлсхорсте представители немецкого верховного командования подписали Акт о безоговорочной капитуляции Германии. А значит, все это замыливание, а политиканские инсинуации о «подстраивании под Европу» — блеф временщиков. Украинская власть по старинке позориться перед десятками миллионов собственных граждан», — добавил Евгений Голышкин.

Украине отмечает 8 мая День памяти и примирения. Этот праздник был учрежден в марте 2015 года. Украина фактически приобщилась к традиции отмечать Победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу.

1 Организация запрещена на территории РФ.