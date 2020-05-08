Депутат Федоров считает необходимым тотальный контроль за Рунетом в условиях пандемии

В условиях эпидемии COVID-19 крайне важно пресекать распространяющиеся в Рунете фейки о коронавирусе и количестве его жертв — тем более, что многие из них проникают в Россию из-за рубежа. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил депутат Государственной думы Евгений Федоров.

Собеседник ФАН убежден, что установление тотального контроля за отечественным сегментом Интернета — первое, что должна была сделать власть при введении режима повышенной готовности.

«Давайте обратимся к истории: во время любой войны или глобального стихийного бедствия всегда действует цензура, — напомнил парламентарий. — Что же касается эпидемий, то случае с ними 95% проблем возникает не из-за самой болезни как таковой, а по вине сопровождающей ее информационной компоненты, которая продуцирует у общества панику, страх и неправильные действия, обусловленные инстинктом толпы».

Именно поэтому, продолжил депутат, так важно сопровождать все мероприятия государственного воздействия (карантин, комендантский час и так далее) цензурированием поступающей населению информации. По его мнению, на данный момент правительство в этом плане действует недостаточно жестко.

«К сожалению, необходимых для этого институтов и инструментов сейчас нет, — с огорчением сказал Федоров. — К тому же, напомню, у нас прямо в конституции записано, что цензура и идеология в РФ запрещены. Так что даже если бы некоторые чиновники и хотели бы что-нибудь сделать для защиты страны, они вынуждены оглядываться на решения народа конституционного уровня».

Все это, по словам собеседника ФАН, и приводит к появлению фейков, а также искажению даже объективной информации. Чтобы подобного не происходило, парламентарий предложил ряд мер.

«Необходимо перехватить, а то и вовсе конфисковать на период эпидемии все зарубежные информационные ресурсы в России, — уверен депутат. — Например, тот же YouTube (принадлежит корпорации Google. — Прим. ФАН), который бессовестно манипулирует данными. Достаточно уже и того, что они заблокировали вступление президента Владимира Путина на одном из YouTube-каналов по поводу коронавируса, ослабив тем самым эффект консолидации общества вокруг национального лидера!»

Таким образом, убежден Федоров, на Ютубе лежит ответственность за часть унесенных эпидемией жизней людей, которые могли бы спастись, услышь они предостережения главы государства.