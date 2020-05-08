Эксперт объяснил риски для США от продажи Китаем американских гособлигаций

Москва, 8 мая. Китай может продать госдолг США в ответ на требования Вашингтона предоставить компенсации за распространение коронавируса. Такой сценарий развития считает вполне вероятным глава Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

По словам эксперта, избавиться от части госдолга США — самая очевидная реакция Пекина на возможную конфискацию Вашингтоном принадлежащих Китаю гособлигаций.

«Чтобы этого не допустить, Китай может эти активы продать. Этим же способом поступила Россия, избавившись от своих вложений в американские ценные бумаги, когда начались санкции», — пояснил Алексей Зубец в интервью радио Sputnik.

Покупателями ценных бумаг могут стать как американские, так и зарубежные игроки, в том числе государства Юго-Восточной Азии. Вероятнее же всего, их выкупит ФРС США.

При этом продажа Китаем госдолга США может иметь негативные последствия для Соединенных Штатов. Зубец подчеркивает, что международные инвесторы уже разочаровываются в обязательствах американского казначейства, а конфликт с Китаем еще больше усугубит его положение.