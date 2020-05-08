Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на возможную тяжесть болезни

Москва, 8 мая. Исследователи из Университета Цинциннати в американском штате Огайо выяснили, что у многих пациентов с COVID-19 примерно на третий день после заражения появляются проблемы с обонянием.

По их словам, степень потери обоняния может показать, насколько тяжелыми будут другие симптомы COVID-19.

«Если аносмия — потеря обоняния — была у пациентов ярко выраженной, то они впоследствии сообщали о более сильной лихорадке, кашле, одышке», — говорится в сообщении.

Ученые подчеркнули, что между степенью снижения обоняния и течением болезни в будущем есть прямая взаимосвязь. Кроме того, медики выявили у половины пациентов с COVID-19 заложенность носа, а у 35% — насморк. Как пишет «Российская газета», ранее врачи приписывали эти симптомы аллергии, а не коронавирусу.

«Учитывая то, что заболевание можно спутать с аллергией, рекомендуем носить защитные маски», — посоветовали эксперты.

Напомним, путешествия стали основной причиной быстрого распространения коронавирусной инфекции в мире. К такому выводу пришли ученые из Федерального университета Баии в Бразилии.

По мнению исследователей, более восприимчивыми к эпидемии стали страны с самыми загруженными аэропортами. Так, например, США и Великобритания входят в тройку государств с наибольшим объемом авиаперевозок, теперь в этих странах наблюдается высокая смертность от COVID-19.

С другой стороны, именно те страны, которые вовремя закрыли воздушные ворота, успешнее всего борются с распространением инфекции. Таким образом, по мнению бразильских ученых, ограничение передвижения и изоляция путешественников являются наиболее эффективным решением в глобальном масштабе.